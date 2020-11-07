Дрожжина возмутилась поведением семьи Баталова

https://static.news.ru/photo/a8459f3e-2243-11eb-a097-fa163e074e61_660.jpg Наталья Дрожжина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Актриса Наталья Дрожжина, которую следователи подозревают в мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова, пожаловалась на семью артиста.

Дрожжина является фигуранткой уголовного дела из-за аферы, в результате которой близкие Баталова, скончавшегося в 2017 году, потеряли две квартиры и доли в ещё одной, мастерской, а также крупной суммы денег. Артистке и её супругу Михаилу Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.

Дрожжина в эфире НТВ заявила , что семья Баталова, в частности его вдова Гитана Леонтенко, не реагирует на её письма и выдвигает «какие-то условия».

Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми! Миша меня, может быть, может назвать дурой. Но Гитане Аркадьевне он такого сказать не может, — пояснила Дрожжина.

Её супруг «поблагодарил» Леонтенко «за науку». По его словам, благодаря вдове он «узнал, как хорошо в тюрьме». Он выразил уверенность, что дочь Баталова ввели в заблуждение и настроили против него с Дрожжиной, добавив, что она «в большой опасности».

Дрожжина и Цивин «опекали» семью Баталова15 лет и смогли обманом получить нотариальные доверенности на управление всем её движимым и недвижимым имуществом, считают вдова и дочь Баталова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталия Дрожжина впервые прокомментировала скандал с наследством Алексея Баталова. По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, она с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездила к нему «как на работу», чтобы привезти продукты и цветы. После смерти актёра пара решила опекать вдову Гитану и её дочь Марию.