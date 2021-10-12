Дробыш назвал экс-представителя СК РФ Маркина «эталоном русского офицера»

Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин являлся «эталоном русского офицера», рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер Виктор Дробыш, комментируя известие об уходе из жизни Маркина. О его смерти стало известно 12 октября 2021 года. По предварительным данным, он долгое время боролся с тяжёлым заболеванием.

Владимир Иванович был эталонным русским офицером, всегда подтянутым, — отметил музыкант.

Маркин сотрудничал с Дробышем во время записи песни «Родина». Композицию экс-представитель СК исполнял вместе с артистом Стасом Пьехой. Кроме того, Маркин в эфире «Русской службы новостей» представлял произведение «Сторонка» о любви к России. Её также написал Виктор Дробыш.

Управление взаимодействия со средствами массовой информации СКР Маркин возглавил в 2007 году и спустя четыре года получил звание генерал-майора юстиции. После выделения СКР из прокуратуры возглавил управление взаимодействия со СМИ СК РФ. В 2016 году он ушёл в отставку. Поводом для отставки могли стать громкие скандалы с участием генерал-майора. В частности, 1 сентября 2016 года после выхода в свет его книги «Самые громкие преступления XXI века в России» несколько российских журналистов обвинили Маркина в плагиате.

В последние годы Маркин возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО «РусГидро».

Как сообщалось ранее, 9 октября в Большом театре на показе спектакля «Садко» произошла трагедия. Актёра придавило двухтонной декорацией, 37-летний артист миманса Евгений Кулеш умер на глазах у зрителей из-за своей ошибки и невнимательности. Об этом заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию.