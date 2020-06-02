Дознаватель из Уфы обжалует решение суда по делу об изнасиловании в полиции

https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потерпевшая по делу об изнасиловании в уфимском отделе полиции обжалует решение суда. Об этом сообщила защита экс-дознавательницы, отметив, что девушка не согласна с оправдательным приговором двоим экс-полицейским.

Апелляционный приговор ВС РБ будем обжаловать. Эти отвратительные и мерзкие преступления совершили трое и должны понести за это наказание, — рассказала РИА Новости адвокат потерпевшей Ирина Валиева.

По её словам, наказание для такого деяния чрезмерно мягкое и несоразмерно содеянному.

Резонансное дело об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии произошло в октябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемые напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.

Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Речь идёт об Эдуарде Матвееве и Салавате Галиеве. Также суд смягчил с шести до четырёх лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука, писал NEWS.ru.