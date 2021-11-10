Достучаться до небес: что стоит за слухом о введении QR-кодов на транспорте

Во власти развернулась дискуссия вокруг возможности введения контроля сертификатов о вакцинации в воздушном и наземном транспорте, стало известно NEWS.ru. В правительстве и Госдуме нашлись силы, активно продвигающие эту идею. Готовность ввести дополнительные ограничения на передвижение россиян из-за роста заболеваемости COVID-19 NEWS.ru подтвердили представители транспортной отрасли. По данным инсайдеров, ОАО «РЖД» при необходимости способно организовать «пропускной режим». Авиакомпании уже сейчас контролируют QR-коды на ряде международных рейсов.

«На кону — деньги»

Обсуждение необходимости контролировать QR-коды при пользовании воздушным и наземным транспортом идёт на самом высоком уровне. Как рассказал NEWS.ru один из депутатов Госдумы, такие «ястребы», настаивающие на жёстком пропускном режиме в железнодорожном и авиатранспорте, присутствуют как в парламенте, так и в правительстве РФ.

Мне кажется, что это реально невыполнимая мера, которая только резко усилит недовольство среди населения. Надо усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мер на транспорте, а не вводить такие жёсткие ограничения, — пояснил собеседник.

Бывший член думского комитета по транспорту Вячеслав Лысаков, знакомый с ситуацией, подтвердил попытки ввести QR-коды на транспорте. По его данным, инициаторами дальнейших ужесточений могут выступить, в частности, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, глава Роспотребнадзора Анна Попова и директор центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург. Однако, по мнению депутата, введение контроля сертификатов в самолётах и поездах не поможет борьбе с эпидемией.

На кону — огромные деньги. Людей, вопреки всем законам, принуждают вакцинироваться только для того, чтобы они смогли получить этот код, — высказал мнение Лысаков.

Представители отрасли признаются, что если ввести контроль QR-кодов, то у них возникнут серьёзные проблемы. Прогнозируется уменьшение пассажиропотока, а также повышение издержек — потребуется оснащение, программное обеспечение для проверки электронных пропусков, также, вероятно, компаниям придётся нанимать дополнительный персонал.

Глава первичной профсоюзной организации лётного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов в разговоре с NEWS.ru указал на то, что QR-коды, несмотря на снижение пассажиропотока, не дадут «никакой гарантии эпидемиологической безопасности».

Риски заражения людей коронавирусной инфекцией по-прежнему сохранятся. Однако если по итогам дискуссий такое решение будет принято, авиакомпании возьмут под козырёк и выполнят все требования, — пояснил Морозов.

Эксперты, знакомые с ситуацией, полагают, что нововведение всё же может быть запущено, причём в ближайшее время. По оценкам члена комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрия Сытника, «весь мир сегодня идёт по такому пути». В беседе с NEWS.ru он предположил, что данную систему «несложно ввести», и она доставит пассажирам «незначительные неудобства».

Сергей Булкин/NEWS.ru

К кодам готовы

Не дожидаясь решения властей, представители транспортной отрасли уже начали готовиться к введению контроля QR-кодов. О том, что РЖД собирается ввести такую систему, СМИ написали, ссылаясь на телеграмму за подписью начальника управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова. Изначально о телеграмме написал портал Vgudok, однако позднее в РЖД заявили, что указание Жукова недействительно.

В соответствии с планируемым решением правительства РФ об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации на все устройства контроля электронных билетов необходимо установить соответствующее программное обеспечение, а проводникам выдать необходимые инструкции, — говорилось в телеграмме.

Источник NEWS.ru в центральном аппарате ОАО «РЖД» подтвердил, что «в курсе такой телеграммы», отметив, что позднее документ был аннулирован и это «стандартная процедура».

В правительстве ходили разговоры о проверке кодов на транспорте, поэтому в компании заранее подготовились к её возможному введению, — говорит источник.

Корреспондент интернет-издания Vgudok Оксана Войцеховская пояснила NEWS.ru, что изначально телеграмма попала к журналистам «через рабочие каналы, поэтому РЖД сложно обвинить в зондировании почвы на предмет возможных ужесточений контроля». Так, считает Войцеховская, железнодорожники оказались заложниками общей ситуации, когда власти «мечутся с QR-кодами, вводят меры, а на следующий день их отменяют». NEWS.ru направил запрос в пресс-службу РЖД.

В авиаотрасли также готовятся к различным сценариям в связи с изменением эпидситуации. Главный редактор портала «Авиа.ру», эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров считает, что необходимо прописать регламент, в котором чётко закрепить, кто должен контролировать QR-коды о вакцинации — аэропорты или же сами компании. По его словам, можно предусмотреть механизм предварительной загрузки пассажирами QR-кодов.

Компании примут любую реальность: им лучше летать, чем не летать. К тому же, уже сейчас в авиации действует многоуровневая система контроля, поэтому, если добавится ещё одна ступень, — катастрофы не случится. Хотя процесс посадки, скорее всего, усложнится, — говорит он.

На горячей линии «Аэрофлота» корреспонденту NEWS.ru сообщили, что QR-код при посадке на самолёт может понадобиться при перелётах по ряду международных направлений, поскольку это зависит «от требований страны, куда вы летите». Однако на внутренних рейсах подобных мер пока нет.

В среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов сохранить контроль QR-кодов в общественных местах после окончания пандемии коронавируса. Этот вопрос сейчас не обсуждается, поскольку никто не может сказать, когда пандемия закончится, заметил представитель Кремля.