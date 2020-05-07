Донорам плазмы в Москве оплатят проезд до пункта сдачи крови

https://static.news.ru/photo/e999c2a8-902b-11ea-87c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы запускают акцию «Хочупомочь», в рамках которой донорам плазмы для заражённых коронавирусам будет оплачиваться поездка на такси до пункта сдачи крови и обратно.

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова пояснила, что желающие стать участниками акции должны сообщить о себе на горячую линию. Бесплатные поездки станут доступны после проверки, действительно ли обратившийся переболел COVID-19, и уточнения его данные.

Чиновница отметила, что на сегодняшний день на горячую линию поступило около четырёх тысяч звонков. Донорами стали 270 человек и ещё 650 готовы сдать плазму для заражённых, сообщает РИА Новости.

В Москве насчитывается более 85,9 заразившихся коронавирусом, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли.

В России, согласно последним данным, около 166 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли — 1,5 тысячи.

В мире более 3,6 млн инфицированных, более 257 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что одна из пациенток COVID-19 рассказала о своих ощущениях после переливания плазмы. По её словам, эффект она почувствовала практически сразу — спала высокая температура, прошла общая слабость.