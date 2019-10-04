https://static.news.ru/photo/54fba4fe-e752-11e9-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

За десять лет число телефонных аппаратов в домах россиян упало более чем в полтора раза. У городских жителей оно сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек. В сельской местности этот показатель снизился с 119,4 до 78,8 аппаратов.

Об этом говорится в отчёте Росстата, его данные приводит RT. Так, больше всего домашних телефонов в городской местности на тысячу населения остаётся у жителей Москвы (245,7), Санкт-Петербурга (217,7), Севастополя (215) и городов Тульской (211) и Воронежской (209,4) областей.

Меньше всего телефонов — у жителей городов Дагестана (4,2), Чечни (5,7), Ингушетии (8,1), Тувы (36,4) и Якутии (63,9).

Ранее News.ru писал о том, что Apple полностью распродала iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зелёного и фиолетового цветов в России. Следующая партия гаджетов должна прибыть в РФ в октябре. Как рассказали в официальном интернет-магазине, iPhone 11 Pro и Pro Max уже нет на складе и их отправка возможна через 2–3 недели. Причём зелёный iPhone 11 придётся ждать дольше — около месяца.