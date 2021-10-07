Должность губернатора Чукотки пытались продать за $4 млрд

Трое мужчин, представившихся сотрудниками ФСБ, предложили экс-министру внутренних дел Калмыкии Тимофею Сасыкову назначение на пост главы Чукотского автономного округа. За свои услуги они попросили $4 млрд. Однако бывший полицейский обратился в силовые структуры, мошенников задержали, пишет Baza.

Когда Сасыкову предложили пост губернатора за деньги, он согласился, но сразу обратился в ФСБ.

Мужчина договорился с мошенниками о передаче денег недалеко от московского здания ФСБ на Лубянке. В ходе встречи он передал деньги — настоящие $30 тысяч и муляжи (по данным «МК», он передал $1 млн). Преступников сразу задержали сотрудники отдела «К» СЭБ ФСБ. На них возбудили дело о мошенничестве.

РЕН ТВ пишет , что сумма материального ущерба составила больше 290 млн рублей.

Ранее в МВД сообщили, что телефонные мошенники в 2021 году стали использовать новые схемы для хищения денег у граждан, представляясь сотрудниками полиции. При этом вымогатели часто угрожают расправой родным жертвы, порчей личного имущества и другого. Потом в дело вступает лжеполицейский, который уговаривает человека перевести деньги вымогателям якобы с целью разоблачения злоумышленников.