Долинский рассказал о последнем СМС от Грачевского

https://static.news.ru/photo/6fc68704-58e9-11eb-b3e8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Долинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский рассказал о последнем СМС-сообщении , которое получил от создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, когда тот находился в больнице.

Церемонию прощания с Грачевским в московском Доме кино он назвал «самым тяжёлым мероприятием в жизни». Долинский добавил, что худрук «Ералаша» был «большим талантливым ребёнком», которого не оставляло чувство юмора даже перед смертью.

Улыбался, чтобы его близкие не страдали. Думаю, он понимал, что уходит. «Вова, мне хреново» — таково последнее СМС, которое я от него получил, — цитирует Долинского НТВ.

Ранее комик Тимур Батрутдинов рассказал о пропущенном звонке от создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Режиссёр хотел поговорить с другом за неделю до смерти. Юморист сообщил, что недавно листал телефон и увидел недельной давности неотвеченный вызов. Теперь его гнетёт то, что Грачевский, возможно, хотел попрощаться, а звонок был пропущен. Он также добавил, что Грачевский являлся великим и культовым человеком. Шоумен признался, что всегда с радостью участвовал в съёмках «Ералаша».

В московском Доме кино 17 января прошло прощание с Борисом Грачевским. Гроб с телом покойного установили на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проститься с режиссёром пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги. Среди пришедших также были певец Бедрос Киркоров, актёр Александр Пашутин, шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.