30 марта 2026 в 07:29

Долго искал рецепт, который заменит привычное мясо с гарниром. Нашел: сач тава — волшебный вкус из Стамбула

Фото: D-NEWS.ru
Специи здесь — все. Паприка, черный перец, чуть-чуть сахара для баланса. Они не перебивают вкус мяса, а только подчеркивают его, делают блюдо глубоким, насыщенным. Добавляю специи, когда мясо уже обжарено, вместе с овощами — так они лучше раскрываются.

Что понадобится для сач тавы

Для блюда: 2 стейка говяжьего антрекота (примерно 400–500 г), 2 столовые ложки растительного масла, луковица, зеленый болгарский перец, красный болгарский перец, 2 помидора, чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки сахара, чайная ложка черного перца, чайная ложка острой паприки. Для гарнира: столовая ложка сливочного масла, стакан риса (желательно пропаренного или басмати), 2 стакана воды, 0,5 чайной ложки соли.

Как я его готовлю

Рис промываю до чистой воды. В кастрюле разогреваю сливочное масло, высыпаю рис и обжариваю на среднем огне 2-3 минуты, помешивая, пока рис не станет полупрозрачным.

Заливаю водой, солю, довожу до кипения, убавляю огонь и варю под крышкой 15–20 минут до готовности. Выключаю огонь и даю постоять еще 10 минут.

Мясо нарезаю на порционные кусочки (можно оставить стейками или нарезать полосками). Лук нарезаю полукольцами, перец — соломкой, помидоры — кубиками.

В глубокой сковороде или казане разогреваю растительное масло. Обжариваю мясо на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Убавляю огонь, добавляю лук и перец, жарю еще 3-4 минуты, помешивая. Добавляю помидоры, соль, сахар, черный перец и паприку.

Перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 10–15 минут, пока овощи не станут мягкими, а мясо не пропитается ароматами. Подаю мясо с овощами на подушке из рассыпчатого риса.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
еда
рецепты
мясо
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
