Пожар произошел на базе Космических сил США Бакли в штате Колорадо, передает телеканал CBS. Возгорание случилось на западной окраине объекта. Причины происшествия не приводятся.

Огонь находился к северу от небольшой солнечной батареи и рядом с ограждением по периметру базы. Информация о пострадавших не приводится. Спустя примерно час пожарная служба сообщила, что возгорание было локализовано и больше не представляет угрозы.

Ранее Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в ОАЭ. По информации источников, удары по военному объекту наносились с помощью ракет. В Сети также опубликовали видео с моментом их запуска.

Иранские войска до этого ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попали авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля. Также они нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс.