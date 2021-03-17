Документы Сноудена на гражданство РФ скоро попадут на рассмотрение

https://static.news.ru/photo/14be5102-87d8-11eb-9582-96000091f725_660.jpg Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Все документы бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, необходимые для получения им гражданства РФ, уже готовы. Вскоре бумаги будут переданы на рассмотрение. Об этом 18 марта в разговоре с журналистами сообщил представляющий интересы Сноудена в России адвокат Анатолий Кучерена.

Бывший сотрудник спецслужб стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в столице РФ он узнал, что в Вашингтоне аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство. В декабре появилась информация, согласно которой Сноуден получит паспорт гражданина РФ.

Адвокат американца заявил, что все необходимые документы уже подготовили.

В ближайшее время они будут переданы на рассмотрение, — цитирует юриста РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, у Сноудена в прошлом декабре в России родился ребёнок.