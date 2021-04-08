В Минздраве рассказали, какие документы нужны для вакцинации

https://static.news.ru/photo/7f422bba-9855-11eb-910f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для прохождения вакцинации от коронавируса россиянам не требуется большое количество документов. Всё, что нужно, это паспорт и полис обязательного медицинского страхования, напомнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Прививку можно сделать после консультации с врачом. В ряде случаев её могут перенести на более поздний срок. Например, при наличии какого-либо текущего заболевания либо в случае выявления антител в организме.

Для граждан России нужен паспорт и полис ОМС, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее власти на разных уровнях неоднократно заявляли о том, что в вопросах вакцинации отдан приоритет россиянам. Соотечественники, проживающие за рубежом и имеющие российское гражданство, могут приехать в страну для вакцинации.

Вакцинация трудовых мигрантов не значится в перечне первоочередных задач. Тем не менее у них могут потребовать наличие прививки, сделанной на родине.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минцифры рассказали, что в электронный сертификат вакцинированного будут вноситься данные о загранпаспорте гражданина. В ведомстве пояснили, что эта информация будет включена в сертификат в формате QR-кода, если она указана в личном кабинете пользователя портала госуслуг.