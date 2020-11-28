Доктор Мясников высказался о версии искусственного происхождения COVID-19

https://static.news.ru/photo/f38a9568-3282-11eb-a9d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Коронавирусная инфекция во многом схожа со своими «предшественниками», что с высокой долей вероятности исключает её искусственное происхождение. Об этом заявил главный врач ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников.

Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку, — написал Мясников в статье на своём сайте.

Он подчеркнул, что сравнительно низкая смертность также исключает версию того, что коронавирус является специально созданным биологическим оружием.

Как сообщал NEWS.ru, Мясников ранее предсказал новые пики пандемии коронавирусной инфекции. Доктор убеждён, что сначала будут идти три-четыре «спокойных» месяца, во время которых следует готовиться к новым пикам заболевания. Мясников считает, что врачи не успеют сделать прививку миллионам людей, поэтому весь следующий год придётся жить с этими пиками.

За сутки 28–29 ноября в Москве от COVID скончались ещё 74 пациента. Сутками ранее от COVID-19 в столице умерли 72 человека. В России за последние 24 часа выявлено 26 683 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 22,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Всего от COVID-19 за сутки скончались 459 человек.