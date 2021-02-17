Доктор Мясников прокомментировал требование ЕСПЧ отпустить Навального

https://static.news.ru/photo/df3e124c-7139-11eb-afaf-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Требование выпустить на свободу осуждённого оппозиционного политика и бизнесмена Алексея Навального, которое выдвинул Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), раньше бы вызвало беспокойство, но сегодня Россия «сама решает, что и как». Так считает главврач больницы № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников.

Ещё пару лет назад это бы вызвало нервозность в правящих кругах и обществе. Сегодня — снисходительное — «не ваше (собачье) дело! Мы — суверенная страна, сами решаем что и как». Всё идёт к временам легендарного ответа Александра III: «Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать!» — написал в своём Telegram-канале Мясников.

В среду адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил, почему Россия не будет выполнять требование Европейского суда по Навальному. Он напомнил, что теперь в Конституции РФ есть статья, которая регламентирует исполнение международных обязательств, сообщал NEWS.ru.