Доктор Комаровский рассказал о правилах работы офиса после пандемии

https://static.news.ru/photo/5dab72d4-8fac-11ea-bca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры должны быть приняты в офисе для безопасной работы сотрудников после снятия ограничений из-за коронавируса.

По словам эксперта, необходимо понять, кто из работников находится в группе риска — им офис посещать нельзя. Кроме того, нужно учитывать и то, что у сотрудников вне группы риска также могут быть родственники.

Молодые, до 50 лет, однозначно могут работать, — пояснил Комаровский на своём канале в YouTube.

Он добавил, что нужно оценивать состояние здоровья работников и регулярно измерять температуру их тела.

В офисе, как заявил врач, на человека должно приходиться не менее восьми квадратных метров, а между столами должно быть расстояние в два метра и более.

Эксперт также указал на необходимость контролировать влажность воздуха, обеспечивать воздухообмен и сквозное проветривание. После прихода на работу специалисты обязаны мыть руки. Туалетные комнаты должны быть устроены так, чтобы человек как можно меньше касался поверхностей.

Ранее Комаровский объяснил, как правильно пользоваться санитайзером в подъезде или магазине и как обрабатывать собак после прогулок во время пандемии. По словам доктора, те, кто обрабатывает поверхности, а не руки, допускают ошибки. Например, часто люди брызгают санитайзером или спиртом на кнопки лифта, ручки тележек в супермаркете, а не на свои ладони. Правильнее обрабатывать руки после соприкосновения с поверхностями, а не сами поверхности, считает врач. Тем более что обычно люди брызгают на ближайшую к себе сторону ручки тележки, корзины или двери, а вирус может находиться на их задних поверхностях, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).