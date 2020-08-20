Доходы губернатора Подмосковья в 2019 году упали почти на 30 млн рублей

https://static.news.ru/photo/caa9a33c-e2fa-11ea-ba66-fa163e074e61_660.jpg Андрей Петров Фото: kremlin.ru

На сайте регионального правительства опубликовали официальные доходы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за 2019 год. Они составили почти 68,9 млн рублей.

На сегодняшний день в собственности Воробьёва находится участок земли площадью в 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом, гараж-стоянка, земельный участок в 197 квадратных метров, спортивно-оздоровительный блок и хозяйственный блок. За губернатором не числятся автомобили и недвижимое имущество, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один из несовершеннолетних детей Воробьёва является владельцем квартиры на 195 квадратных метров. Соответствующая запись сделана в декларации.

Таким образом, доходы Воробьёва упали на 26,8 млн рублей по сравнению с 2018 годом.

Как писал NEWS.ru, на сайтах силовых ведомств опубликовали официальные доходы сотрудников правоохранительных органов. Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Его доходы составили 26,7 млн рублей.