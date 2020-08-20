Доходы губернатора Подмосковья в 2019 году упали почти на 30 млн рублей

На сайте регионального правительства опубликовали официальные доходы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за 2019 год. Они составили почти 68,9 млн рублей.
На сегодняшний день в собственности Воробьёва находится участок земли площадью в 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом, гараж-стоянка, земельный участок в 197 квадратных метров, спортивно-оздоровительный блок и хозяйственный блок. За губернатором не числятся автомобили и недвижимое имущество,
Отмечается, что один из несовершеннолетних детей Воробьёва является владельцем квартиры на 195 квадратных метров. Соответствующая запись сделана в декларации.
Таким образом, доходы Воробьёва упали на 26,8 млн рублей по сравнению с 2018 годом.
Как писал NEWS.ru, на сайтах силовых ведомств опубликовали официальные доходы сотрудников правоохранительных органов. Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Его доходы составили 26,7 млн рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен