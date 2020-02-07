https://static.news.ru/photo/de841218-49a1-11ea-9f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yulia Skripal/facebook.com

Дочка бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия могла стать виновницей аварии, в результате которой жильцы дома на Давыдковской улице в Москве испытывают проблемы с отоплением.

Владельцы квартир вызвали аварийную службу. Специалисты проверили все доступные жилые помещения и не обнаружили никаких проблем. Они считают, что в квартире Скрипаль что-то случилось с трубами, но попасть туда невозможно. За апартаментами следят друзья девушки, но они не выходят на связь и редко там появляются, передаёт URA.RU.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждениям официального Лондона, были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом. В Великобритании считают, что к этому инциденту причастны российские спецслужбы. Москва категорически отвергает все обвинения за их необоснованностью.

News.ru

Ранее NEWS.ru писал о том, что мать Скрипаля Елена подала в полицию заявление с требованием о признании её сына и внучки Юлии Скрипаль пропавшими без вести.