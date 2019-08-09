https://static.news.ru/photo/db0a4666-bb49-11e9-91f3-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: instagram.com/stpellegrino

Против жестоких действий со стороны правоохранителей в отношении участников протестных акций выступила дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета.

Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Елизавета напомнила, что уже выступала против жёстких действий полицейских на митингах, правда тогда речь шла о Франции, где проходили акции «жёлтых жилетов».

Написала длинный пост о человечности, но решила не выставлять, потому что и так всё ясно, — отметила она.

Пользователи по-разному отреагировали на позицию Песковой. Некоторые отметили мужество девушки при выражении своей позиции, другие не согласились с её решением заявить о своих взглядах.

Елизавета ранее была замечена на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, которая состоялась в июне. Тогда девушка разместила короткую сторис в Instagram, но позже её удалила.