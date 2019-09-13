https://static.news.ru/photo/6069a42e-d534-11e9-8212-fa163e074e61_660.jpg Юрий Мешков. Архивное фото Фото: yuri.meshkov/Facebook

Состояние экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который перенёс инсульт на отдыхе в Турции, резко ухудшилось. По словам дочери политика Марианны, медики обнаружили у него инфекцию в лёгких и готовят его к срочной транспортировке на родину.

Врачи говорят, что сделали всё возможное и нужно готовить транспортировку в Москву 13–14 сентября. Это раньше, чем говорили ранее, — просто им там не нужны сложности из-за возможной смерти иностранца, — рассказала она агентству « Интерфакс ».

Она выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой отца и тем, как доставить его в медучреждение. По её словам, Мешков полетит обычным рейсом.

Ранее стало известно, что политик вместе с женой улетел на отдых в Турцию. Там мужчина повздорил с сотрудниками отеля из-за номера, цена которого не соответствовала качеству. Кроме того, смена климата негативно сказалась на его состоянии и спровоцировала инсульт, писал News.ru.