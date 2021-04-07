«До сих пор не понимаю»: Эдвард Бил рассказал подробности о ДТП

Устроивший аварию в центре Москвы блогер Эдвард Бил заявил, что не понимает, каким образом оказался на встречной полосе.
По его словам, в момент ДТП он ехал со скоростью 80-90 км/ч.
Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось.... Я сам до сих пор не понимаю, как выехал на встречку, — рассказал блогер.
Он также сообщил, пока отложил съёмки видео для своего блога, так как пока в его жизни много проблем.
Надо решать их с потерпевшей Марией (пострадавшая). Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась, — подчеркнул Бил.
Блогер добавил, что на данный момент обсуждает продажу всех своих автомобилей,
Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Андрей Князев сообщил, что семья пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марии Артёмовой хочет, чтобы молодого человека наказали в полном соответствии с законами РФ, если его вину в аварии сочтут доказанной.
Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.