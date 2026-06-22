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22 июня 2026 в 20:35

До полувека живет на 1 месте, цветет роскошными шапками и выдерживает морозы до -30 градусов: кустарник — король сада

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется посадить в саду растение, которое будет выглядеть по-настоящему роскошно, стоит обратить внимание на рододендрон. Во время цветения этот декоративный кустарник превращается в огромный букет из сотен цветков. Белые, розовые, сиреневые, малиновые и даже двухцветные соцветия настолько густо покрывают ветви, что листвы порой почти не видно.

Современные морозостойкие сорта рододендронов способны успешно расти не только на юге, но и в средней полосе России. Особенно хорошо себя зарекомендовали сорта финской и североамериканской селекции, которые выдерживают морозы до -30 °C, а некоторые — до -35 °C без серьезных повреждений.

В зависимости от сорта взрослые кусты достигают от 1 до 3 м в высоту и примерно такой же ширины. Цветение обычно начинается в конце мая или июне и продолжается от 2 до 4 недель. При этом даже после окончания цветения растение остается декоративным благодаря плотной блестящей листве.

Одно из главных достоинств рододендрона — его долговечность. При правильной посадке и подходящей почве куст способен расти на одном месте 30–50 лет и с каждым годом становится только красивее. Многие экземпляры в ботанических садах живут значительно дольше.

Для успешного выращивания рододендрону необходима кислая почва с pH около 4,5–5,5, умеренная влажность и защита от палящего полуденного солнца. Лучше всего кустарник чувствует себя в легкой полутени под ажурной кроной деревьев.

Проверено редакцией
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