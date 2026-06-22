Ветреницы в саду как из картинки: как посадить анемоны и не потерять клубни

Ветреницы в саду как из картинки: как посадить анемоны и не потерять клубни

Анемоны, или ветреницы, часто считают сложными в уходе, хотя на деле они довольно неприхотливы. Главное — правильно выбрать время посадки и не торопиться с поливом. Тогда цветение будет ярким и стабильным.

На юге клубни можно высаживать под зиму — они успевают укорениться и зацветают уже в июне. В средней полосе и севернее осенняя посадка опасна: посадочный материал может вымерзнуть, поэтому лучше дождаться весны.

Перед посадкой клубни замачивают во влажной ткани или салфетке, можно добавить стимулятор корнеобразования. Важно не заливать их водой, а просто поддерживать влажность. Через несколько часов они набухают и быстрее трогаются в рост.

Уход за анемонами простой: умеренный полив и легкая почва. В южных регионах клубни зимуют в земле, в холодных — их выкапывают и хранят в песке до весны.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что раннее замачивание ускоряет появление ростков почти на неделю. Еще один совет — не загущать посадки, иначе цветение становится слабее и цветы мельчают.

Ранее сообщалось, что перед высадкой перцев важно не только вырастить хорошую рассаду, но и правильно подготовить лунки. От этого зависит, как быстро растения приживутся и пойдут в рост.