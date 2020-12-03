До конца года «Эпиваккороной» привьют 150 добровольцев старше 60 лет

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До конца декабря всех добровольцев пострегистрационных испытаний старше 60 лет привьют вакциной «Эпиваккорона».

В настоящее время уже были привиты 74 человека этой возрастной группы. Также вакцину получили ещё 90 добровольцев из группы старше 18 лет, пишет KP.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Вакцину новосибирского центра «Вектор» зарегистрировали в России 13 октября 2020 года. Минздрав выдал разрешение «Вектору» на проведение пострегистрационных исследований препарата.

Как сообщалось, в России продолжаются испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Каждый из участников исследований получает немаленькие выплаты. И люди идут добровольцами, зная, что получат определённые суммы, которые помогут им решить жизненные трудности. Так, кто-то рассчитывается с долгами или кредитами, кто-то зарабатывает на ремонт. По словам одной из участниц тестирования, добровольцам после пребывания в стационаре не выплачивают сразу полную сумму. Так, за 23 дня в палате женщина получила 48 тысяч рублей, а после четырёх дней анализов — ещё 55 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что страна к этому готова.