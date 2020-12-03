До конца года «Эпиваккороной» привьют 150 добровольцев старше 60 лет

До конца декабря всех добровольцев пострегистрационных испытаний старше 60 лет привьют вакциной «Эпиваккорона».
В настоящее время уже были привиты 74 человека этой возрастной группы. Также вакцину получили ещё 90 добровольцев из группы старше 18 лет,
Вакцину новосибирского центра «Вектор» зарегистрировали в России 13 октября 2020 года. Минздрав выдал разрешение «Вектору» на проведение пострегистрационных исследований препарата.
Как сообщалось, в России продолжаются испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Каждый из участников исследований получает немаленькие выплаты. И люди идут добровольцами, зная, что получат определённые суммы, которые помогут им решить жизненные трудности. Так, кто-то рассчитывается с долгами или кредитами, кто-то зарабатывает на ремонт. По словам одной из участниц тестирования, добровольцам после пребывания в стационаре не выплачивают сразу полную сумму. Так, за 23 дня в палате женщина получила 48 тысяч рублей, а после четырёх дней анализов — ещё 55 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что страна к этому готова.