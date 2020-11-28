16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Дмитрия Пескова не хотели пускать на открытие катка на Красной площади

08:26, 29 ноября 2020 65
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница ГУМ-катка на Красной площади во время мероприятия в честь открытия площадки не узнала пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и не сразу пропустила представителя Кремля. Об этом сообщили присутствующие при инциденте журналисты.

В субботу, 28 ноября, на Красной площади состоялось открытие катка. Фигуристка Татьяна Навка представила отрывок из своего шоу «Руслан и Людмила». Поддержать её пришёл муж Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подошёл к заграждению, чтобы попасть на открытие катка. Однако сотрудница не стала его пропускать, поинтересовавшись, есть ли он в списках.

А я что, должен быть в списках? Я — Песков, — приводит реакцию представителя Кремля Peopletalk.

Девушка, которая не узнала представителя Кремля, сказала, что ему нужно позвонить организаторам и всё выяснить. После этого она отправилась к другим гостям мероприятия. Пескову действительно пришлось совершить звонок, после чего его пропустили на каток. Оказалось, что фамилии пресс-секретаря главы государства и правда не было в списках.

Как ранее передавал NEWS.ru, Песков с Навкой запечатлелись вместе с Ягудиным и его женой Татьяной Тотьмяниной. На открытие пришли дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория. Не пропустила важное событие и Алина Загитова, которая исполняет роль феи в одном из шоу.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео