https://static.news.ru/photo/afe39588-6f34-11ea-95a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Школьники Москвы смогут заниматься физкультурой не выходя из дома. Специальные онлайн-уроки помогут детям вести активный образ жизни во время вынужденных каникул из-за коронавируса.

Как сообщает «Москва 24», уроки физкультуры «Здоровые каникулы» будут выходить в прямой эфир дважды в день.

Организацией занятий займутся специалисты Центра патриотического воспитания и школьного спорта. Присоединиться к онлайн-физкультуре можно в Instagram, а записи занятий будут опубликованы на страницах центра в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв не исключил того, что школьники продолжат учиться летом из-за того, что сейчас находятся дома.