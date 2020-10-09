Для помощи пожилым людям в России нужно всё больше волонтёров

В России вновь активизируется волонтёрское движение. Всё больше добровольцев присоединяются к акции «Мы вместе». Они доставляют продукты и лекарства пожилым людям и всем тем, кому опасно выходить из дома из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией. Сейчас в акции в столице задействовано более 200 добровольцев. Оставить заявку может каждый, кому нужна поддержка волонтёров. В Москве их принимают на сайте мывместе.мосволонтер.рф. Получить помощь в других городах страны поможет портал мывместе2020.рф. Подробнее — в материале NEWS.ru.