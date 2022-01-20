«Для гайда»: фотограф объяснила откровенную фотосессию на фоне мечети

Блогер Мария Катанова, сфотографировавшая девушку в нижнем белье на фоне московской мечети, заявила, что сделала это для гайда о «неправильных фотосессиях». Она подчеркнула, что не просила никого раздеваться, пишет «360».

Я увидела, что девушки хотят сделать фотосессию около храма, и остановилась для того, чтобы это предотвратить. И тут же у меня возникла идея создать гайд по тому, как не надо делать, потому что эта волна хайпа идёт уже давно. Никто не раздевался, я сказала девушкам не делать этого и попросила сделать фото для меня, для гайда, — пояснила Катанова.

Девушка добавила, что в скором времени на её странице в Instagram выйдет обещанный гайд. Блогер также пообещала подробно рассказать о самой фотосессии.

Короткий видеоролик с фотосессией опубликовал Telegram-канал Readovka 20 января. На кадрах, судя по всему, девушка в белой верхней одежде позирует фотографу или оператору. При этом халат, шуба или куртка расстёгнуты и видно чёрное нижнее бельё.

Ранее имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал провокацией эту откровенную фотосессию. Он подчеркнул, что «божий храм — мечеть, церковь или синагога — всё-таки имеют определённый статус и положение», и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе.