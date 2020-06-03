Общество

Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить у него спортивный костюм

15:49, 03 июня 2020 17
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский дизайнер Дмитрий Шишкин предложил президенту Владимиру Путину сшить для него спортивный костюм.

Предприниматель предложил главе государства комплект одежды из коллекции Putin Team, которая была впервые продемонстрирована в 2019 году на «Иннопроме». Коллекцию производит фабрика «Юниформ Ателье», специализирующаяся на профессиональной спортивной и горнолыжной экипировке.

Вы как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и тем самым поддержите нас, отечественного производителя, — отметил Шишкин.

На предложение дизайнера Путин ответил согласием.

Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь, — цитирует президента РИА Новости.

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