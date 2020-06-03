Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить у него спортивный костюм

Российский дизайнер Дмитрий Шишкин предложил президенту Владимиру Путину сшить для него спортивный костюм.
Предприниматель предложил главе государства комплект одежды из коллекции Putin Team, которая была впервые продемонстрирована в 2019 году на «Иннопроме». Коллекцию производит фабрика «Юниформ Ателье», специализирующаяся на профессиональной спортивной и горнолыжной экипировке.
Вы как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и тем самым поддержите нас, отечественного производителя, — отметил Шишкин.
На предложение дизайнера Путин ответил согласием.
Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь, — цитирует президента РИА Новости.
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