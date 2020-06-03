Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить у него спортивный костюм

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за полтора месяца число зарегистрированных в России средств защиты медиков выросло фактически в два раза. В течение этого периода появилось 407 новых изделий.

Об этом он рассказал в ходе совещания о ситуации в лёгкой промышленности, передаёт РИА Новости. По его словам, 91% новых изделий производится на территории РФ. Зарегистрировано на территории РФ отечественных...