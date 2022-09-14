Дизайнер Лебедев назвал «первобытной» популярную у россиян страну Артемий Лебедев пожаловался на аэропорт Каира, назвав Египет «ходящим на четвереньках»

Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал на своем YouTube-канале видео, где назвал Египет «первобытной» страной и пожаловался на низкий, по его мнению, уровень ее развития. Особенно негативно Лебедев отозвался о работе сотрудников в аэропорту Каира.

Я летел в Грецию через пересадку в Каире и думаю, что в ближайшее время, если мне когда-нибудь куда-нибудь ещё надо будет лететь, пересадку через Каир я выбирать не буду под страхом смертной казни. Египет — это страна на очень большого любителя, — заявил он.

Лебедева особенно возмутил процесс выдачи платной визы в аэропорту за 25 долларов. По его словам, сотрудник, выдающий визы-наклейки на паспорт, «курит прямо в аэропорту» и выполняет свою работу очень медленно, несмотря на большие очереди. Блогер связал низкий уровень обслуживания с соответствующим, по его мнению, уровнем развития Египта.

Когда ты прилетаешь из нормальной цивилизованной страны, каковой является Россия, в абсолютно первобытный, ходящий на четвереньках Египет, где люди ведут себя омерзительно <...>. Совершенно непонятно, как такая большая страна, где, казалось бы, должно быть все, <...> находится на таком примитивном уровне развития, — заявил Лебедев.

Ранее Артемий Лебедев обратился в полицию после угроз убийством. Ему в студию позвонил житель Новосибирска и пригрозил убить за критику родного города. Мужчина упомянул своё отношение к спецназу и предостерёг дизайнера от встречи. До этого Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением.