Дисквалифицированная Костыгова открестилась от обвинений в избиении лошади Дисквалифицированная за избиение лошади Костыгова завила, что ее подставили

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Спортсменка Ксения Костыгова, которую Федерация конного спорта России дисквалифицировала за избиение лошади, заявила, что ее «подставили завистники», передает «Подъем». Она считает наказание несправедливым и рассказала о травле.

Я считаю, что такой орган, как ФКСР, не должен идти на поводу у толпы. С людьми, которые намеренно меня подставили, будет разбираться МВД. Это какие-то завистники. Я знаю [этих] людей и то, что они сделали это специально, я тоже знаю, и что они против меня что-то имеют, хотя я уже давно ни с кем не общаюсь, — сказала всадница.

Костыгова отметила, что на видео ее «нельзя идентифицировать как личность», поэтому она считает принятые в отношении нее меры несправедливыми. Девушка добавила, что во время дисквалификации продолжит заниматься своими лошадьми.

Ранее Федерация конного спорта России постановила дисквалифицировать на два года всадницу Ксению Костыгову за избиение лошади, которое произошло в ходе мартовских соревнований в Ярославле. Девушка била животное руками по голове и шее, ее действия были зафиксированы на видео.