Российская всадница избила лошадь и понесла наказание Спортсменку Костыгову дисквалифицировали на два года за избиение лошади

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Федерация конного спорта России постановила дисквалифицировать на два года всадницу Ксению Костыгову за избиение лошади, которое произошло в ходе мартовских соревнований в Ярославле, рассказал ТАСС главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий. Девушка била животное руками по голове и шее, пояснил он и добавил, что ее действия были зафиксированы на видео.

То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного, — сказал тренер.

Белецкий уточнил, что всадница до этого уже получала взыскание за грубое отношение к животному в ходе одного из турниров. Существуют определенные нормы, когда животное не подчиняется: допустимы несколько легких ударов хлыстом или ладонью, пояснил тренер. Однако происходившее на соревнованиях иначе, чем избиение, расценить нельзя, подчеркнул наставник сборной.

Ранее российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативных высказываний в адрес судьи на турнире в Дубае. Спортсмен выругался в адрес рефери в ходе полуфинального матча против спортсмена из Казахстана Александра Бублика. Рублева отстранили при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанца.