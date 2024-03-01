Российского теннисиста дисквалифицировали за мат Теннисиста Рублева дисквалифицировали за мат в адрес судьи на матче в Дубае

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Андрей Рублев

Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативных высказываний в адрес судьи на турнире в Дубае, пишет «Спорт-Экспресс». Спортсмен выругался в адрес рефери в ходе полуфинального матча против спортсмена из Казахстана Александра Бублика.

В первом гейме Рублев упустил два брейк-пойнта, на одном из которых болбой выронил мяч при второй подаче Бублика, в результате чего тот получил право снова выполнить первую подачу. Россиянин остался недоволен этим решением. После того как он допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, Рублев эмоционально обратился к судье, саркастически поблагодарив его за «отличное решение».

Россиянина дисквалифицировали при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанца. Соперник Бублика в финале определится по итогам матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

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