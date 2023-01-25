Директор музея перевела вопрос о запрете картины на организаторов выставки

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Дмитрий Шагин

Глава Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова в разговоре с NEWS.ru прокомментировала изъятие картины «День тельняшки» российского художника Дмитрия Шагина, сказав о том, что инфоповод раздут автором проекта. Она отметила, что музей работает с «разными принципами», которые не всегда могут быть жесткими.

Музей работает с разными принципами, сверяется с различными требованиями, но это не жесткие принципы, это всегда обсуждается, подписывается соглашение, все делается по регламенту. Тут, знаете, слово «изъяли» тут неуместно. Предмета для обсуждения нет, он раздут, по моему мнению, неуравновешенными действиями руководителя проекта, — заявила Титова.

Ранее Шагин отреагировал на запрет его картины «День тельняшки» сказав о том, что когда он приехал на выставку для того, чтобы забрать работу, обнаружил, что полотно было испорчено кумачовой краской.

Шагин добавил, что не знает, кто «отдал приказ» изъять картину: у работы нет даже исходящего номера на бумаге и даты. Шагин считает, что случившееся является нарушением авторских прав. Художник подчеркнул, что нельзя просто снимать с экспозиции картину и закрашивать.