«Я в шоке до сих пор»: Шагин о запрете его картины «День тельняшки» Художник Шагин заявил, что испытал шок, узнав о запрете его картины «День тельняшки»

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Дмитрий Шагин

Художник Дмитрий Шагин отреагировал на запрет его картины «День тельняшки». В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что когда приехал на выставку забирать работу, обнаружил, что полотно испорчено кумачовой краской, и до сих пор находится в шоке от случившегося.

Я приехал к закрытию выставки и обнаружил, что репродукция с моей картины — лозунг — закрашен яркой кумачовой краской. Испорчено музейщиками изображение было. Я в шоке до сих пор. Она висела в таком виде примерно месяц. До сих пор опомниться не могу, у кого рука поднялась портить мою картину и придавать коммунистический подтекст, у нас-то про другое, у нас про мир, — возмутился Шагин.

Он добавил, что не знает, кто «отдал приказ» изъять картину: у работы нет даже исходящего номера на бумаге и даты. Шагин считает, что случившееся является нарушением авторских прав. Художник подчеркнул, что нельзя просто снимать с экспозиции картину и закрашивать.

Он рассказал, что лозунг «Митьки никого не хотят победить» придуман и описан в книге Владимира Шинкарева «Митьки» в 1984-195 годы. По словам Шагина, был даже снят в мультфильм в 1992-м с таким названием, а также было много вариантов картин с этим лозунгом.

У «Декоративного искусства» юбилей — 65 лет, они писали о «Митьках» много в свое время, и они попросили меня написать такую картину специально к юбилею с митьковской тематикой, чтобы это был праздник. У нас действительно есть праздник День тельняшки. Я и нарисовал братьев и сестер в тельняшках, идущих с этим лозунгом, — поделился художник.

Ранее в Москве из Всероссийского музея декоративного искусства убрали картину с лозунгом «Митьки никого не хотят победить!», которую написал Шагин. Полотно «День тельняшки» было включено в экспозицию «Открытика. К 65-летию журнала „Декоративное искусство“».