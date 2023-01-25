Из музея Москвы убрали работу с лозунгом «Митьки никого не хотят победить!»

Фото: Юрий Белинский/ ТАСС

Дмитрий Шагин

В Москве из Всероссийского музея декоративного искусства убрали картину с лозунгом «Митьки никого не хотят победить!», которую написал основатель арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин, пишет «Фонтанка». Полотно «День тельняшки» было включено в экспозицию «Открытика. К 65-летию журнала „Декоративное искусство“».

На картине изображены мужчины и женщины в тельняшках. В руках персонажи держат плакат с лозунгом: «Митьки никого не хотят победить». Прежде, чем репродукцию изъяли, на картине кто-то несмываемой краской закрасил лозунг, рассказал изданию Шагин.

Художник отметил, что транспарант митьков был написан еще в 1984 году. Он подчеркнул, что содержание плаката его героев не имеет отношения к сегодняшней ситуации.

Арт-группа «Митьки» является одной из первых в современной России, появилась еще в 1980-е годы. Художественными принципами объединения являются доброта и ненасилие.

Осенью 2022 года в отношении тюменки Алисы Климентовой было возбуждено административное дело за дискредитацию Вооруженных сил России. Суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и согласия, написала на асфальте мелом синего цвета фразу «НЕТ В***Е».

На судебном заседании Алиса вину не признала и пояснила, что имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку испытывает неприязнь к этой рыбе. Девушка добавила, что не знала, что на площади Единства и Согласия в тот период проходила акция против мобилизации, и подчеркнула, что не принимала в ней участия.

Позже ее все же оштрафовали на 30 тысяч рублей. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».