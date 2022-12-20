Жительнице Тюмени вынесли приговор за надпись «Нет вобле» Жительнице Тюмени назначили штраф в 30 тысяч рублей за надпись «Нет вобле»

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Жительницу Тюмени Алису Климентову, которая написала на асфальте фразу «Нет В***Е» и объяснила это неприязнью к вобле, оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и Согласия г. Тюмени написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е». Суд назначил Алисе К. наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Алиса пояснила, что имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку испытывает неприязнь к этой рыбе. Девушка добавила, что не знала, что на площади Единства и Согласия в тот период проходила акция против мобилизации, и подчеркнула, что не принимала в ней участия.

Тогда суд пришел к выводу, что Климентова не совершила административного правонарушения, и прекратил дело против нее, однако позже Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать девушку.