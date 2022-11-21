Суд в Тюмени заново рассмотрит дело о надписи «Нет вобле»

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Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать Алису Климентову, которая написала на асфальте «НЕТ В***Е» и объяснила это неприязнью к вобле, и направил дело на новое рассмотрение, сообщается в Telegram-канале Тюменского областного суда. Инспектор отдела по исполнению административного законодательства указал в жалобе, что суд не учел всех предоставленных доказательств вины девушки.

Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение, — говорится в сообщении.

Ранее в отношении Климентовой было возбуждено административное дело за дискредитацию Вооруженных сил России. Суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и согласия, написала на асфальте мелом синего цвета фразу «НЕТ В***Е».

На судебном заседании Алиса вину не признала и пояснила, что имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку испытывает неприязнь к этой рыбе. Девушка добавила, что не знала, что на площади Единства и согласия в тот период проходила акция против мобилизации, и подчеркнула, что не принимала в ней участия. Суд пришел к выводу, что Климентова не совершила административного правонарушения, и прекратил дело против нее.