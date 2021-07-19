Директор кладбища показал свежие могилы и призвал привиться

Директор невинномысского кладбища Олег Колпаков показал свежие могилы и записал видеообращение с призывом привиться от коронавируса. Ролик опубликован в Instagram главы города Михаила Миненкова.

Я не хочу вас агитировать, сам не люблю пустой рекламы, пустой агитации, я просто хочу вам показать, насколько разрослось наше кладбище за время пандемии. <...> Это уже не цифры — это люди, — подчеркнул он.

Колпаков отметил, что захоронения занимают большие площади, несмотря на маленький размер самого Невинномысска. По его словам, в период пандемии сотрудникам кладбища приходится хоронить дополнительно в среднем по 70 человек, однако он не уточнил, за какой период.

Это наши родные, наши близкие. Они здесь лежат, на кладбище, — добавил он.

Миненков подчеркнул, что при помощи вакцинации государство помогает россиянам поддержать иммунитет. Он показал на могилы и отметил, что у тех людей, кто находится в могилах, иммунитет не справился.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти от коронавируса «идейной антипрививочницы» из Невинномысска. Он также приложил скриншот переписки, где медик, тоже выступавшая против прививок от коронавируса, сообщает о том, как тяжело перенесла болезнь и что ей страшно, чем бы она закончилась без помощи. Женщина пишет, что её отношение к вакцинации неизбежно изменилось.