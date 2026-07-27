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27 июля 2026 в 14:12

«Дипломат» в духовке — не торт, а нежность: беру сметану, яйца и сгущенку — через час на столе советская классика

Фото: D-NEWS.ru
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Готовлю торт «Дипломат» из простых продуктов: яйца, мука, сгущенка и масло. Коржи пекутся на сковороде и получаются нежными, крем — густым и сливочным, а глазурь из какао с молоком придает завершающий шоколадный аккорд.

Ингредиенты

Мука — 580 г, яйца — 6 шт., сахар — 300 г, сметана — 400 г, соль — щепотка, разрыхлитель — 2 ч. л., сгущенное молоко — 380 мл, ванильный сахар — 10 г, сливки 33% — 220 мл, сметана (в крем) — 180 г, сливочное масло — 200 г, молоко — 100 мл, какао — 2 ст. л., грецкие орехи — 100 г

Как готовлю

Сначала смешиваю яйца с сахаром, сгущенкой и сметаной, добавляю муку с разрыхлителем — получается воздушное тесто. Разделяю его на 12 частей по 100 г и выпекаю коржи на сухой сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны. Тем временем взбиваю сливки до пиков, смешиваю их со сметаной и маслом — крем готов. Собираю торт: каждый корж смазываю кремом, посыпаю орехами. Верх заливаю глазурью из какао, молока и масла, даю пропитаться 2 часа в холоде. Получается нежный, сочный и очень вкусный десерт.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Знаете, я перепробовал кучу рецептов «советской классики», но этот стал открытием. Шоколадная глазурь схватилась идеальной зеркальной коркой, а сам торт при нарезке не крошился, а резался как масло.

Проверено редакцией
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