Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников

Во время новогодних праздников многие россияне набирают два-три лишних килограмма. Диетолог Елена Соломатина посоветовала таким людям не нагружать организм паникой и дополнительным стрессом. В беседе с «Радио 1» она порекомендовала пить больше воды с лимоном, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.

Не надо впадать в панику из-за прибавки в весе и устраивать для организма дополнительный стресс, как сейчас очень многие делают. В среднем прибавка в весе бывает не такой уж большой — килограмма два-три. И, как правило, происходит накопление жидкости, а не жиров. Жидкость можно убрать. Как ни странно, нужно пить, не допускать обезвоживания. Но пить надо не соки и не бесконечный чай на работе, а просто воду. Можно добавить лимон. Пить надо часто, дробными порциями, — посоветовала Соломатина.

Помимо этого, она порекомендовала добавить в рацион продукты, богатые калием, например, тыкву, томатный сок или картофель. При этом картофель желательно употреблять в пищу холодным, предупредила диетолог. По её мнению, россиянам следует добавить в рацион богатые клетчаткой овощи: они должны присутствовать при каждом приёме пищи и занимать не менее половины тарелки.

Ранее диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам активнее включать в свой рацион такие специи, как корица, куркума, тимьян, шалфей и орегано. По её словам, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое воздействие на организм и борются со свободными радикалами. Также они имеют и другие полезные свойства. В частности, корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.