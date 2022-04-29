Диетолог рассказал, кому опасно есть шашлык Диетолог Гинзбург: людям с проблемами сердца и ЖКТ опасно есть шашлык

Шашлык на природе / Фото shutterstock.com

Люди с болезнями сердца и «скачущим» давлением после алкоголя в сочетании с шашлыком могут спровоцировать инфаркт миокарда, заявил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, даже здоровому человеку не стоит есть больше двух-трёх небольших кусков шашлыка за неделю, пишет «Газета.Ru».

Если есть болезни сердца или периодически «скачет» давление, плюс рюмка алкоголя, то одно накладывается на другое — выпили, шашлыка съели и получили инфаркт миокарда. Это не пустые страшилки, это реальность. Вот такого рода праздники переживают не все, — заверил Гинзбург.

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) стоит вовсе отказаться от употребления шашлыка, заметил диетолог. Однако даже если такой человек решил злоупотребить этим блюдом, не надо запивать его алкоголем, считает Гинзбург. Он порекомендовал людям с проблемами ЖКТ перед шашлыком съесть кусочек хлеба и тарелку каши.

Ранее шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что при выборе мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его эластичность, цвет и аромат. Для этого перед покупкой его нужно прощупать и почувствовать запах.