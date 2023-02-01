Диетолог назвала дневную норму сахара Диетолог Джутова посоветовала ограничить употребление сахара до 10 чайных ложек в день

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В дневной норме человека должно быть как можно меньше сахаросодержащих продуктов, особенно десертов и сладостей, предупредила врач-диетолог Марьям Джутова. В беседе с РИАМО специалист призвала снизить норму употребления сахара в день до 50 гр, что составляет около 9,8 чайных ложек. Такие рекомендации также дает Всемирная организация здравоохранения.

В случае наличия предрасположенности к хроническим заболеваниям, например, ожирению, гипертонии, нарушениям водного обмена, даже при бронхиальной астме, это количество сокращается до 30 гр. При заболевании почек, уже имеющимся сахарном диабете, показатель снижается в разы – 15-20 гр, - пояснила диетолог.

Сахар часто используется как усилитель вкуса, отметила специалист. Поэтому у человека, который сбалансировано питается в течение всего дня, тяги к сладкому возникать не будет, по словам Джутовой. Диетолог порекомендовала подбирать рациональное питание, чтобы соблюдать дневную норму сахара.

Ранее стоматолог Людмила Шемякина назвала продукты с легкими сахарами в составе самыми вредными для зубов. Из-за сахара может начаться процесс разрушения зубов, деминерализация эмали и образование кариеса.