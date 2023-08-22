Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть на голодный желудок Диетолог Арзамасцев посоветовал не есть грибы на голодный желудок

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Некоторые продукты нельзя есть на голодный желудок, к ним относятся грибы и орехи, которые будут сложно переноситься, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснил, что следует отказаться от блюд с избытком специй, так как те могут негативно отразиться на состоянии слизистой желудка.

Если человек голоден, ему не стоит есть тяжелые продукты, например, грибы, орехи. Они будут сложно переноситься. <...> Не стоит на голодный желудок употреблять специи, например, сушеное мясо с избытком острых переправ. Это также будет негативно сказываться на слизистой желудка, раздражая ее, — уточнил диетолог.

По словам Арзамасцева, некоторые напитки также могут негативно сказаться на состоянии желудка. Не следует пить свежевыжатые соки и алкоголь при чувстве голода. Эти напитки являются достаточно агрессивными, они могут вызвать проблемы со слизистой желудка и повышают риски развития гастрита. Кроме того, лучше отказаться от сладкого — если человек до этого ничего не ел, он может употребить большое количество сахаросодержащих продуктов. Если практиковать такое часто, может появиться лишний вес.

Нутрициолог Евгения Коробейникова ранее посоветовала не терпеть голод, чтобы худеть комфортно. По ее словам, важно ежедневно есть в одно и то же время и не пропускать приемы пищи — тогда организм привыкнет к режиму и не будет требовать дополнительной подпитки.