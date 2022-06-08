Диетолог назвал неожиданный побочный эффект употребления белого хлеба Диетолог Арзамасцев: чрезмерное употребление белого хлеба провоцирует изжогу

Фото: АГН «Москва»

Хлебокомбинат

Чрезмерное употребление белого хлеба может привести к изжоге, так как этот продукт сильно повышает кислотность в желудке, заявил диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он добавил, что негативный побочный эффект можно компенсировать, если подсушивать хлеб и есть его в небольших количествах.

Если употреблять хлеб в небольших количествах и если его немножко подсушивать, то в этом случае рисков развития изжоги будет меньше. Мягкий белый хлеб гораздо больше повышает кислотность, нежели подсушенный, — заверил Арзамасцев.

Диетолог также напомнил, что изжогу может спровоцировать чрезмерное употребление жирной и жареной пищи. По его словам, если есть много пережаренной свинины, то изжога может возникнуть даже у здорового человека. Арзамасцев также отметил, что если человек страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью либо повышенной кислотностью желудка, то изжогу могут спровоцировать и другие продукты.

Сюда пойдут цитрусовые, лук, чеснок и любая острая пища, а также алкоголь, кофе и шоколад. Если же нет проблем с кислотностью желудка и в принципе не имеется такого заболевания, как рефлюкс, то есть заброс кислого содержимого в пищевод, то эти продукты вызывать изжогу не будут, — резюмировал диетолог.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что частое покашливание может свидетельствовать о рефлюксной болезни желудка. Она пояснила, что этот симптом появляется из-за забрасывания содержимого пищеварительного органа в вышележащие отделы.