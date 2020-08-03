Диетолог назвал лучшие каши для детей и взрослых

https://static.news.ru/photo/49f22146-d59a-11ea-837e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Выбор идеальной каши прежде всего должен зависеть от возраста человека, уверен директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Популярная в России манка, по его словам, повышает интенсивность мозговой деятельности у детей, однако для взрослых она может быть опасна.

Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги, — рассказал в эфире радио Sputnik диетолог.

По его словам, для взрослых высокий уровень сахара в крови — фактор риска. Поэтому из двух каш, манной и овсяной, людям старше 50 лет лучше выбирать последнюю. В овсяной каше крахмал более труднодоступный, углеводы медленные, к тому же там больше пищевых волокон, которые улучшают микрофлору.

Как писал NEWS.ru, в рацион президента РФ Владимира Путина входят постное мясо, рыба, фрукты, овощи, крупы и яйца. От алкоголя он чаще всего отказывается либо выбирает вино или пиво. Завтрак у него плотный — омлет или сырые перепелиные яйца, фрукты и сухофрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского мёда. Ужин, наоборот, лёгкий — молочные или кисломолочные продукты. Президент США Дональд Трамп является сторонником фастфуда, его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и сыром, беконом и соусами, жареных крылышках с картошкой фри, пицце, прохладительных напитках и выпечке. Он не употребляет алкоголь, однако пьёт газировку и шоколадные коктейли.