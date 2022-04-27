Диетолог Игнатикова посоветовала не садиться на строгую диету перед летом

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Самый эффективный способ похудеть к лету без вреда для здоровья — соблюдать баланс между правильным питанием и физическими нагрузками, заявила диетолог Елена Игнатикова. Она подчеркнула, что в данном случае крайне важно не впадать в крайности и не садиться на слишком строгую диету, пишет Lenta.ru.

Первый антисовет — садиться на строгую голодную диету с резко выраженным ограничением калорийности. Для женщин это меньше 1000 килокалорий, для мужчин — меньше 1200. Все эти резкие ограничения возможны только под наблюдением врача-диетолога или гастроэнтеролога, — уточнила Игнатикова.

Она также порекомендовала россиянам добавить в свой рацион больше овощей и фруктов, так как в летний сезон их ассортимент значительно расширяется. Игнатикова считает, что в погоне за стройной фигурой не стоит доводить себя до изнеможения тренировками. По мнению диетолога, заниматься в фитнес-зале стоит исключительно под наблюдением тренера.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что голодание является самым вредным способом снизить вес, потому что эффект от такой диеты будет кратковременным, к тому же после воздержания люди обычно набирают дополнительные килограммы. По её словам, худеющим при помощи голодания редко удаётся удержать результат.