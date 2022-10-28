Девочка с именем Ласт Ван Моргенштерн оказалась фейком Столичный ЗАГС опроверг регистрацию девочки с именем Ласт Ван Моргенштерн

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Главное управление ЗАГС Москвы опровергло сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о том, что проживающая в столице пара переименовала годовалую дочь в честь нового альбома рэпера Моргенштерна и решила назвать ее Ласт Ван Моргенштерн. Об этом NEWS.ru сообщили в столичном ЗАГС.

В Москве в 2022 году не было зарегистрировано девочек с именем Ласт Ван Моргенштерн, а также отсутствуют подобные факты регистрации перемены имени, — сообщили NEWS.ru в ведомстве.

Фото свидетельства о рождении на имя девочки Ласт Ван Моргенштерн разместил в своих соцсетях сам артист. Подписчики музыканта предположили, что родители ребенка решили сменить имя дочери в честь нового альбома исполнителя, который вышел 21 октября и стал, по словам Моргенштерна, последним в его карьере продуктом на русском языке.

Ранее в ЗАГС Москвы рассказали, что родившихся в столице в 2022 году мальчиков родители чаще всего называли Александрами, Михаилами и Максимами, самыми популярными женскими именами стали Софья, Мария и Анна. В ведомстве отметили сохраняющуюся тенденцию выбора необычных детских имен. Так, одну из новорожденных девочек нарекли Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа.