Детский омбудсмен рассказала, как решить проблему жилья для сирот

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская считает, что вопрос обеспечения жильём детей-сирот на уровне всей страны следует решать, опираясь на лучший опыт регионов. Об этом она рассказала телеканалу «МИР 24».

Надо взять лучший опыт регионов, обобщить, закрепить это в федеральном законодательстве. Может быть, тогда у нас не будет такой очерёдности, — сказала чиновница.

В России в настоящее время в жилье нуждаются порядка 190 тысяч детей-сирот. По словам Ярославской, в Москве такой проблемы нет. Схема, по которой сироты обеспечиваются жилплощадью, уже отлажена.

Согласно ей, когда ребёнку исполняется 14 лет, собираются документы, на основании которых он признаётся нуждающимся и ставится в очередь. К моменту достижения совершеннолетия он обеспечивается жильём.

Ярославская также отметила, что в идеале необходимо думать о сохранении семей и детей в них, чтобы снизить количество сирот.

Ранее сообщалось, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили предоставлять выпускникам детдомов ипотеку на льготных условиях — под 2–6% годовых. Инициатива направлена на рассмотрение в правительство РФ.