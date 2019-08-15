https://static.news.ru/photo/89089702-bf66-11e9-8a2d-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила обязать застройщиков устанавливать блокираторы на все оконные конструкции. Таким образом, уверена она, удастся снизить количество выпадения детей на улицу.

Обращения детский обмудсмен направила в адрес главы правительства Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Государственной думы Вячеслава Володина, а также в ряд профильных ведомств.

Сейчас специальные устройства для предупреждения случайного выпадения предусмотрены только для окон, подоконник которых ниже центра тяжести большинства взрослых людей, сказано на сайте омбудсмена . Однако, считает Кузнецова, это совершенно не уберегает детей.

Она также предложила ввести ГОСТ, устанавливающий, что оконные блоки должны быть укомплектованы типовыми замками безопасности, и ужесточить ответственность за нарушение обязательных требований в области строительства, повысив штраф с 300 тысяч до 1 млн рублей.

По данным уполномоченных по правам ребенка в российских регионах, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, а в 2018 году — 905. Число погибших выросло со 106 до 123 человек. За 2019 год из окон выпало более 100 детей, 15 из них погибли.

В свою очередь в МВД рекомендуют родителям никогда не держать окна открытыми в присутствии ребёнка, а также отказаться от использования москитных сеток, так как дети принимают их за надёжную опору.

Ранее педиатр Лина Мурадова рассказала News.ru, что чаще всего юные россияне погибают летом. Помимо падения из окон они тонут в водоёмах или оказываются под колёсами автомобилей.