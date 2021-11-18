Детей-инвалидов начали звать на испытания «вакцины для подростков»

Представители поликлиник звонят родителям детей-инвалидов и предлагают принять участие в испытаниях «вакцины для подростков», рассказала NEWS.ru президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень. Она утверждает, что по телефону людям говорят, что инвалидность ребёнка — фактор, не имеющий значения при вакцинации. Сама Мень считает, что данный подход указывает на недобросовестность дизайна исследования.

Дети-инвалиды приравнены к первой группе инвалидности — это тяжёлая группа, это не просто так. Родители спрашивают насчёт инвалидности ребёнка, им отвечают, что это неважно. Это вызывает большие вопросы, — заявила она.

По её словам, при испытаниях вакцины на людях с заболеваниями участников исследования подбирают по конкретным болезням. За статусом инвалида стоят разные недуги, поэтому ей кажется странным метод рекрутинга, с которым столкнулись родители. Такой подход может говорить о том, что заранее принято решение объявить препарат безопасным для детей-инвалидов.

Поскольку вакцина — это лекарство для здоровых (массовая вакцинация предполагает введение препарата в основном здоровой популяции), клинические испытания вакцин, как правило, проводятся на здоровых группах. Есть большое количество состояний, при которых клинические испытания практически невозможны. Когда нам сегодня говорят, что конкретная вакцина безопасна для беременных, — это просто мнение, а не результат данных. Эти исследования никто не проводил, и они, скорее всего, были бы неэтичными, — подчеркнула Мень.

NEWS.ru направил запрос в департамент здравоохранения Москвы и Министерство здравоохранения России.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детская вакцина от коронавирусной инфекции по составу аналогична «Спутнику V», разведённому в пять раз. По его словам, препарат уже доказал эффективность и безопасность для подростков в ходе клинических испытаний.

Врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что вакцинация детей от коронавируса может начаться в феврале 2022 года. По его словам, сначала необходимо остановить текущую волну распространения инфекции. Врач отметил, что прививать детей будут добровольно, по решению родителей.